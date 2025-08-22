Itinéraire VTC N°9 Les Chemins de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Itinéraire VTC N°9 Les Chemins de la Seudre

Itinéraire VTC N°9 Les Chemins de la Seudre Le Port de La Tremblade (départ) 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De La Tremblade à Mornac-sur-Seudre Labyrinthe, damier, mosaïque, rizière… Tout a été dit sur le paysage que dessine l’estuaire de la Seudre au nord de la presqu’île d’Arvert, de La Tremblade à Saujon.

English :

From La Tremblade to Mornac-sur-Seudre Labyrinth, checkerboard, mosaic, rice paddy… Everything has been said about the landscape of the Seudre estuary north of the Arvert peninsula, from La Tremblade to Saujon.

Deutsch :

Von La Tremblade nach Mornac-sur-Seudre Labyrinth, Schachbrettmuster, Mosaik, Reisfeld… Über die Landschaft, die die Mündung der Seudre nördlich der Halbinsel Arvert von La Tremblade bis Saujon zeichnet, ist schon alles gesagt worden.

Italiano :

Da La Tremblade a Mornac-sur-Seudre Labirinto, scacchiera, mosaico, risaia… Si è detto tutto sul paesaggio dell’estuario della Seudre a nord della penisola di Arvert, da La Tremblade a Saujon.

Español :

De La Tremblade a Mornac-sur-Seudre Laberinto, damero, mosaico, arrozal… Todo está dicho sobre el paisaje del estuario del Seudre, al norte de la península de Arvert, de La Tremblade a Saujon.

