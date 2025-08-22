Itinéraire VTT AE M Château Saint Michel Servoz Haute-Savoie

Itinéraire VTT AE M Château Saint Michel

Itinéraire VTT AE M Château Saint Michel Départ Maison de l’Alpage 74310 Servoz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Boucle facile à la découverte des ruines du Château Saint-Michel.

http://www.servoz.com/ +33 4 50 47 21 68

English : E-bike trail M Château Saint Michel

Easy loop to discover the ruins of the Saint-Michel Castle.

Deutsch :

Leichter Rundweg zur Entdeckung der Ruinen des Schlosses Saint-Michel.

Italiano :

Un anello facile per scoprire le rovine del Castello di Saint-Michel.

Español :

Un bucle fácil para descubrir las ruinas del Château Saint-Michel.

