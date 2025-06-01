Itinéraire VTT n° 2 Étang Noir départ: mairie Ramonchamp Vosges

Itinéraire VTT n° 2 Étang Noir départ: mairie Ramonchamp Vosges vendredi 1 août 2025.

Itinéraire VTT n° 2 Étang Noir départ: mairie Adultes En VTT Difficile

Itinéraire VTT n° 2 Étang Noir départ: mairie 1 Grande Rue 88160 Ramonchamp Vosges Grand Est

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Circuit balisé au départ de la mairie. Circuit n°2 « Etang Noir ». Niveau de difficulté rouge. Distance 15,5 km. Dénivelé 570 mètres. Circuit qui permet de découvrir de jolies vues depuis le Grammont, le belvédère de l’Etang Noir et les alentours du Chalet de l’Alouette. La trace GPX de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessous.

Difficile

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Marked trail starting from the town hall. Circuit n°2 « Etang Noir ». Difficulty level: red. Distance: 15.5 km. Elevation gain: 570 m. This trail offers lovely views from Grammont, the Etang Noir lookout and the area around the Chalet de l’Alouette. The GPX track of the route can be downloaded below.

Deutsch :

Markierter Rundweg ab dem Rathaus. Rundgang Nr. 2 « Etang Noir » (Schwarzer Teich). Schwierigkeitsgrad: rot. Entfernung: 15,5 km. Höhenunterschied: 570 m. Rundweg, auf dem Sie schöne Aussichten vom Grammont, dem Aussichtspunkt Etang Noir und der Umgebung des Chalet de l’Alouette entdecken können. Der GPX-Track der Route kann unten heruntergeladen werden.

Italiano :

Percorso segnalato con partenza dal municipio. Percorso n. 2 « Etang Noir ». Livello di difficoltà: rosso. Distanza: 15,5 km. Dislivello: 570 metri. Questo percorso offre una bella vista su Grammont, sul belvedere dell’Etang Noir e sulla zona dello Chalet de l’Alouette. È possibile scaricare il percorso GPX qui sotto.

Español :

Ruta señalizada que parte del ayuntamiento. Itinerario n° 2 « Etang Noir ». Nivel de dificultad: rojo. Distancia: 15,5 km. Desnivel: 570 metros. Este itinerario ofrece hermosas vistas desde Grammont, el mirador del Etang Noir y los alrededores del Chalet de l’Alouette. Puede descargar la ruta GPX más abajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Système d’information touristique Lorrain