Itinéraire VTT n°16 Le Hangy départ: office de tourisme Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Itinéraire VTT n°16 Le Hangy départ: office de tourisme 28 bis rue de Lorraine 88560 Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Grand Est

Distance : 7000.0

Circuit balisé FFC au départ de l’office de tourisme Circuit N° 16 Le Hangy. Niveau de difficulté bleu Distance 7 km dénivelé + 90 m. Circuit qui permet de découvrir l’étang de Presles, l’Allègrerie ainsi que la pittoresque vallée de Presles. La trace GPx de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessous.

Facile

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

FFC signposted circuit starting from the tourist office: Circuit N° 16 Le Hangy. Difficulty level: blue Distance 7 km ascent + 90 m. This route takes in the Presles pond, the Allègrerie and the picturesque Presles valley. The GPx trace of the route can be downloaded below.

Deutsch :

Markierte FFC-Route ab dem Tourismusbüro: Circuit N° 16 Le Hangy. Schwierigkeitsgrad: blau Entfernung 7 km Höhenunterschied + 90 m. Rundweg, auf dem Sie den Teich von Presles, die Allègrerie sowie das malerische Tal von Presles entdecken können. Der GPx-Track der Route kann unten heruntergeladen werden.

Italiano :

Circuito segnalato FFC con partenza dall’ufficio turistico: Circuito N° 16 Le Hangy. Livello di difficoltà: blu Distanza 7 km Salita + 90 m. L’itinerario comprende lo stagno di Presles, l’Allègrerie e la pittoresca valle di Presles. È possibile scaricare la descrizione del percorso GPx qui sotto.

Español :

Circuito señalizado FFC con salida desde la oficina de turismo: Circuito N° 16 Le Hangy. Nivel de dificultad: azul Distancia 7 km Ascenso + 90 m. Este recorrido pasa por el estanque de Presles, la Allègrerie y el pintoresco valle de Presles. Puede descargar la descripción de la ruta GPx más abajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Système d’information touristique Lorrain