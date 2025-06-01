Itinéraire VTT n°5 Le Vallon départ mairie Fresse-sur-Moselle Vosges

Itinéraire VTT n°5 Le Vallon départ mairie Fresse-sur-Moselle Vosges vendredi 1 août 2025.

Itinéraire VTT n°5 Le Vallon départ mairie Adultes En VTT Difficile

Itinéraire VTT n°5 Le Vallon départ mairie 2 rue de la Mairie 88160 Fresse-sur-Moselle Vosges Grand Est

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Circuit balisé au départ de la mairie. Circuit n°5 « Le Vallon ». Niveau de difficulté noir. Distance 15,5 km. Dénivelé 555 mètres. Circuit qui permet de découvrir la vallée de la Colline de Fresse, la Croix de Fresse, l’Abri du Vallon et le Col du Lait. La trace GPX de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessous.

Difficile

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Marked trail starting from the town hall. Route n°5 « Le Vallon ». Difficulty level: black. Distance: 15.5 km. Elevation gain: 555 m. This trail takes in the Colline de Fresse valley, the Croix de Fresse, the Abri du Vallon and the Col du Lait. The GPX track of the route can be downloaded below.

Deutsch :

Markierter Rundweg ab dem Rathaus. Rundgang Nr. 5 « Le Vallon ». Schwierigkeitsgrad: schwarz. Entfernung: 15,5 km. Höhenunterschied: 555 m. Rundweg, auf dem Sie das Tal des Colline de Fresse, das Croix de Fresse, den Abri du Vallon und den Col du Lait entdecken können. Der GPX-Track der Route kann unten heruntergeladen werden.

Italiano :

Percorso segnalato con partenza dal municipio. Percorso n. 5 « Le Vallon ». Livello di difficoltà: nero. Distanza: 15,5 km. Dislivello: 555 metri. Questo percorso tocca la valle della Colline de Fresse, la Croix de Fresse, l’Abri du Vallon e il Col du Lait. Di seguito è possibile scaricare una mappa GPX del percorso.

Español :

Itinerario señalizado a partir del ayuntamiento. Ruta n° 5 « Le Vallon ». Dificultad: negro. Distancia: 15,5 km. Desnivel: 555 metros. Esta ruta recorre el valle de la Colline de Fresse, la Croix de Fresse, el Abri du Vallon y el Col du Lait. Puede descargar un mapa GPX de la ruta a continuación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Système d’information touristique Lorrain