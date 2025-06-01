Itinéraire VTT n°6 Le Sauté départ office de tourisme Bussang Vosges

Circuit balisé FFC au départ de l’office de tourisme Circuit N° 6 Le Sauté. Niveau de difficulté rouge Distance 11.5 km dénivelé 225 m. Circuit circulaire, passage par le Théâtre du Peuple, Larcenaire et le Camping. La trace GPx de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessus.

English :

FFC signposted circuit starting from the tourist office: Circuit N° 6 Le Sauté. Difficulty level: red Distance 11.5 km Difference in altitude 225 m. Circular route, passing through Théâtre du Peuple, Larcenaire and the campsite. The GPx trace of the route can be downloaded above.

Deutsch :

Markierte FFC-Route ab dem Tourismusbüro: Circuit N° 6 Le Sauté. Schwierigkeitsgrad: rot Entfernung 11,5 km Höhenunterschied 225 m. Rundstrecke, vorbei am Théâtre du Peuple, Larcenaire und dem Campingplatz. Der GPx-Track der Route kann oben heruntergeladen werden.

Italiano :

Circuito segnalato FFC con partenza dall’ufficio turistico: Circuito N° 6 Le Sauté. Livello di difficoltà: rosso Distanza 11,5 km Dislivello 225 m. Percorso circolare che passa per il Théâtre du Peuple, Larcenaire e il campeggio. La traccia GPx del percorso può essere scaricata qui sopra.

Español :

Circuito señalizado FFC con salida desde la oficina de turismo: Circuito N° 6 Le Sauté. Nivel de dificultad: rojo Distancia 11,5 km Desnivel 225 m. Recorrido circular, pasando por el Théâtre du Peuple, Larcenaire y el camping. El trazado GPx de la ruta puede descargarse más arriba.

