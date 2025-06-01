Itinéraire VTT n°7 Rochelotte départ Larcenaire Bussang Vosges

Itinéraire VTT n°7 Rochelotte départ Larcenaire Adultes En VTT Difficulté moyenne

Larcenaire 88540 Bussang Vosges Grand Est

Circuit balisé FFC au départ de Larcenaire Circuit N° 7 Rochelotte. Niveau de difficulté bleu Distance 7,5 km dénivelé 140 m. Circuit circulaire, passage par le chalet de Rochelotte. La trace GPx de l’itinéraire est téléchargeable ci-dessus.

Difficulté moyenne

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

FFC signposted circuit starting from Larcenaire: Circuit N° 7 Rochelotte. Difficulty level: blue Distance 7.5 km vertical drop 140 m. Circular circuit, passing through the Rochelotte chalet. The GPx trace of the route can be downloaded above.

Deutsch :

Markierte FFC-Route ab Larcenaire: Circuit N° 7 Rochelotte. Schwierigkeitsgrad: blau Entfernung 7,5 km Höhenunterschied 140 m. Rundweg, vorbei an der Hütte von Rochelotte. Der GPx-Track der Route kann oben heruntergeladen werden.

Italiano :

Circuito segnalato FFC con partenza da Larcenaire: Circuito N° 7 Rochelotte. Livello di difficoltà: blu Distanza 7,5 km Dislivello 140 m. Percorso circolare che passa per lo chalet Rochelotte. La traccia GPx del percorso può essere scaricata qui sopra.

Español :

Circuito señalizado FFC con salida de Larcenaire: Circuito N° 7 Rochelotte. Nivel de dificultad: azul Distancia 7,5 km Desnivel 140 m. Recorrido circular, pasando por el chalet de Rochelotte. El trazado GPx del recorrido puede descargarse más arriba.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Système d’information touristique Lorrain