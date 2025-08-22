Itinérance cyclo au départ de Moûtiers (2 jours) Moûtiers Savoie

Itinérance cyclo au départ de Moûtiers (2 jours)

Une belle boucle sur 2 jours au départ de Moûtiers, en vélo de route ou VTTAE, à la découverte de jolis hameaux typiques (Notre-Dame-du-Pré, Charves, Montgirod), du sentier artistique et du plan d’eau de Hautecour.

English :

A beautiful 2-day loop starting from Moûtiers, on a road bike or VTTAE, discovering pretty typical hamlets (Notre-Dame-du-Pré, Charves, Montgirod), the art trail and the Hautecour lake.

Deutsch :

Eine schöne zweitägige Rundfahrt ab Moûtiers mit dem Rennrad oder Mountainbike, bei der Sie hübsche typische Weiler (Notre-Dame-du-Pré, Charves, Montgirod), den Kunstpfad und den Wasserspiegel von Hautecour entdecken können.

Italiano :

Un bel percorso di 2 giorni con partenza da Moûtiers, in bici da corsa o VTTAE, alla scoperta di graziosi borghi tipici (Notre-Dame-du-Pré, Charves, Montgirod), del sentiero dell’arte e del lago Hautecour.

Español :

Un hermoso bucle de 2 días que parte de Moûtiers, en bicicleta de carretera o VTTAE, descubriendo bonitas aldeas típicas (Notre-Dame-du-Pré, Charves, Montgirod), el sendero del arte y el lago de Hautecour.

