J La Corbière (hiver) Courchevel Savoie

La Corbière
La Corbière Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte de deux facettes de Courchevel Moriond entre patrimoine (anciennes montagnettes) et modernité (Aquamotion, le plus grand centre aqualudique en montagne).
+33 4 79 08 00 29
English : J La Corbière (hiver)
Head out and explore two different sides of Courchevel Moriond: past (old montagnette stone chalets) and present (Aquamotion, the biggest aquafun centre in the mountains).
Deutsch : J La Corbière (hiver)
Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie zwei Seiten von Courchevel Moriond kennen: zwischen Kulturerbe (alte Berghütten) und Moderne (Aquamotion, das größte Wassersportzentrum in den Bergen).
Italiano :
Scoprite le due sfaccettature di Courchevel Moriond: il patrimonio (antichi villaggi di montagna) e la modernità (Aquamotion, il più grande centro acquatico delle montagne).
Español : J La Corbière (hiver)
Descubra las dos facetas de Courchevel Moriond: patrimonio (antiguos pueblos de montaña) y modernidad (Aquamotion, el mayor centro acuático de la montaña).
