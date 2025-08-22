J La Corbière (hiver) Courchevel Savoie

La Corbière

La Corbière Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte de deux facettes de Courchevel Moriond entre patrimoine (anciennes montagnettes) et modernité (Aquamotion, le plus grand centre aqualudique en montagne).

+33 4 79 08 00 29

English : J La Corbière (hiver)

Head out and explore two different sides of Courchevel Moriond: past (old montagnette stone chalets) and present (Aquamotion, the biggest aquafun centre in the mountains).

Deutsch : J La Corbière (hiver)

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie zwei Seiten von Courchevel Moriond kennen: zwischen Kulturerbe (alte Berghütten) und Moderne (Aquamotion, das größte Wassersportzentrum in den Bergen).

Italiano :

Scoprite le due sfaccettature di Courchevel Moriond: il patrimonio (antichi villaggi di montagna) e la modernità (Aquamotion, il più grande centro acquatico delle montagne).

Español : J La Corbière (hiver)

Descubra las dos facetas de Courchevel Moriond: patrimonio (antiguos pueblos de montaña) y modernidad (Aquamotion, el mayor centro acuático de la montaña).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme