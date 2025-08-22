Jardin des Panoramas randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

Jardin des Panoramas randonnée pédestre en aller retour

Jardin des Panoramas randonnée pédestre en aller retour 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À seulement 10 minutes à pied du centre du village, des points de vue exceptionnels sur les sommets emblématiques de Pralognan.

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Jardin des Panoramas return walk

Just 10 minutes from the village center, enjoy amazing views of the iconic peaks surrounding Pralognan.

Deutsch :

Nur 10 Gehminuten vom Dorfzentrum entfernt, außergewöhnliche Aussichtspunkte mit Blick auf die symbolträchtigen Gipfel von Pralognan.

Italiano :

A soli 10 minuti a piedi dal centro del paese, con una vista eccezionale sulle cime iconiche di Pralognan.

Español : Jardin des Panoramas paseo de ida y vuelta

A sólo 10 minutos a pie del centro del pueblo, con excepcionales vistas de los emblemáticos picos de Pralognan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme