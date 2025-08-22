Jardin des panoramas sentier pédestre Pralognan-la-Vanoise Savoie
Jardin des panoramas sentier pédestre Pralognan-la-Vanoise Savoie vendredi 1 mai 2026.
Jardin des panoramas sentier pédestre
Jardin des panoramas sentier pédestre les Fontanettes 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
A seulement 10 minutes à pied du centre du village, des points de vue exceptionnels sur les sommets emblématiques de Pralognan-la-Vanoise.
https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Panorama garden footpath
Only a 10-minute walk from the village center, enjoy exceptional views of the prominent peaks high above Pralognan-la-Vanoise.
Deutsch :
Nur 10 Minuten zu Fuß vom Dorfzentrum entfernt, außergewöhnliche Aussichtspunkte auf die emblematischen Gipfel von Pralognan-la-Vanoise.
Italiano :
A soli 10 minuti a piedi dal centro del paese, vista eccezionale sulle cime emblematiche di Pralognan-la-Vanoise.
Español : Jardín panorámico sendero
A sólo 10 minutos a pie del centro del pueblo, vistas excepcionales de los picos emblemáticos de Pralognan-la-Vanoise.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme