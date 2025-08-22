Jeu de piste Les explorateurs la place d’Armes et l’hôtel de Ville Metz Moselle

Jeu de piste Les explorateurs la place d’Armes et l’hôtel de Ville Adultes A pieds

Jeu de piste Les explorateurs la place d’Armes et l’hôtel de Ville Place d’Armes 57000 Metz Moselle Grand Est

Téléchargez ce jeu de piste à faire en famille.

https://metz.fr/fichiers/2024/04/09/EXPLORATEURS_PLACE_D_ARMES_v3_DR.pdf +33 3 87 39 00 00

English :

Download this family treasure hunt.

Deutsch :

Laden Sie diese Schnitzeljagd für die ganze Familie herunter.

Italiano :

Scaricate questa caccia al tesoro per famiglie.

Español :

Descarga esta búsqueda del tesoro en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain