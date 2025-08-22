Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Metz Moselle

Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Adultes A pieds

Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Place du roi George 57000 Metz Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : Tarif :

Jeu de piste téléchargeable ou à retirer à l’Agence Inspire Metz Office de Tourisme, selon le stock disponible.

https://metz.fr/fichiers/2022/05/25/piste_art_deco.pdf +33 3 87 39 00 00

English :

Trail game downloadable or available from Agence Inspire Metz Office de Tourisme, while stocks last.

Deutsch :

Schnitzeljagd zum Herunterladen oder zum Abholen bei der Agence Inspire Metz Office de Tourisme, je nach verfügbarem Bestand.

Italiano :

La caccia al tesoro può essere scaricata o ritirata presso l’Agence Inspire Metz Office de Tourisme, fino a esaurimento scorte.

Español :

La caza del tesoro puede descargarse o recogerse en la Agence Inspire Metz Office de Tourisme, hasta agotar existencias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain