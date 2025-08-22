Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Metz Moselle
Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Metz Moselle vendredi 1 mai 2026.
Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Adultes A pieds
Jeu de piste Metz au temps de l’art déco Place du roi George 57000 Metz Moselle Grand Est
Durée : 60 Distance : Tarif :
Jeu de piste téléchargeable ou à retirer à l’Agence Inspire Metz Office de Tourisme, selon le stock disponible.
https://metz.fr/fichiers/2022/05/25/piste_art_deco.pdf +33 3 87 39 00 00
English :
Trail game downloadable or available from Agence Inspire Metz Office de Tourisme, while stocks last.
Deutsch :
Schnitzeljagd zum Herunterladen oder zum Abholen bei der Agence Inspire Metz Office de Tourisme, je nach verfügbarem Bestand.
Italiano :
La caccia al tesoro può essere scaricata o ritirata presso l’Agence Inspire Metz Office de Tourisme, fino a esaurimento scorte.
Español :
La caza del tesoro puede descargarse o recogerse en la Agence Inspire Metz Office de Tourisme, hasta agotar existencias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-16 par Système d’information touristique Lorrain