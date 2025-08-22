Jeu Explorer autrement Bernay Saint-Martin

Jeu Explorer autrement Bernay Saint-Martin Parking à la fontaine de la Bournigale 17330 Bernay-Saint-Martin Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

A l’aide d’un smartphone ou d’un GPS, partez à la découverte du patrimoine riche et insoupçonné et répondez à un QCM.Circuit dans les rues de Parançay et de la Bournigale

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/def31ad7-dcbe-404b-9d12-68f80b6ee232/jeu-explorer-autrement-bernay-saint-martin +33 5 46 33 83 10

English :

Using a smartphone or GPS, set off to discover this rich and unsuspected heritage and answer a quiz.Tour of the streets of Parançay and La Bournigale

Deutsch :

Entdecken Sie mithilfe eines Smartphones oder GPS-Geräts das reiche und ungeahnte Kulturerbe und beantworten Sie eine Multiple-Choice-Frage.Rundgang durch die Straßen von Parançay und La Bournigale

Italiano :

Utilizzando uno smartphone o un GPS, partite alla scoperta di un patrimonio ricco e insospettabile e rispondete a una serie di domande.Tour delle strade di Parançay e La Bournigale

Español :

Utilizando un smartphone o un GPS, salga a descubrir un patrimonio rico e insospechado y responda a una serie de preguntas.Recorrido por las calles de Parançay y La Bournigale

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme