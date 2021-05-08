Jeu-patrimoine « Le Parcours des Croix » Millery Rhône

Jeu-patrimoine « Le Parcours des Croix » Millery Rhône vendredi 1 août 2025.

Jeu-patrimoine « Le Parcours des Croix »

Jeu-patrimoine « Le Parcours des Croix » 69390 Millery Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Trouvez les croix et remplissez les cases du dépliant en recherchant les 36 croix à vélo, en marchant, en courant, à trottinette, à cheval ou tout autre mode doux, dans les 4 villages de Charly, Millery, Vernaison et Vourles.

https://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/2021/05/08/tous-invites-a-jouer-parcours-des-croix-patrimoine/ +33 4 78 46 18 19

English :

Find the crosses and fill in the boxes in the leaflet by looking for the 36 crosses by bike, walking, running, scooter, horse or any other soft mode, in the 4 villages of Charly, Millery, Vernaison and Vourles.

Deutsch :

Finden Sie die Kreuze und füllen Sie die Felder des Faltblattes aus, indem Sie die 36 Kreuze mit dem Fahrrad, zu Fuß, laufend, mit dem Roller, zu Pferd oder auf andere sanfte Weise in den 4 Dörfern Charly, Millery, Vernaison und Vourles suchen.

Italiano :

Trovate le croci e riempite le caselle dell’opuscolo cercando le 36 croci in bicicletta, a piedi, di corsa, in monopattino, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo morbido nei 4 villaggi di Charly, Millery, Vernaison e Vourles.

Español :

Encuentre las cruces y rellene las casillas del folleto buscando las 36 cruces en bicicleta, caminando, corriendo, en patinete, a caballo o en cualquier otro modo suave en los 4 pueblos de Charly, Millery, Vernaison y Vourles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme