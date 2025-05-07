Jour 2 sur 5 Escapade au Lac du Ballon Guebwiller Haut-Rhin

Jour 2 sur 5 Escapade au Lac du Ballon 71 rue de la République 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 13700.0 Tarif :

Profitez d’une pause détente au Lac du Ballon, avant de reprendre la marche le long de la route des crêtes.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Enjoy a relaxing break at Lac du Ballon, before resuming your walk along the Route des Crêtes.

Deutsch :

Genießen Sie eine Entspannungspause am Lac du Ballon, bevor Sie Ihre Wanderung entlang der Route des crêtes fortsetzen.

Italiano :

Concedetevi una pausa rilassante al Lac du Ballon, prima di riprendere il cammino lungo la route des crêtes.

Español :

Disfrute de un relajante descanso en el Lac du Ballon, antes de reanudar la marcha por la route des crêtes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-07 par Système d’informations touristique Alsace