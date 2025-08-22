Jules Heme Courcelles-Epayelles Oise

Jules Heme En VTT Très facile

Jules Heme Parking de la salle des fêtes, rue du château 60420 Courcelles-Epayelles Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 10700.0 Tarif :

L’association Juin 18, mémoire des chars propose un parcours d’interprétation historique pour honorer la mémoire du Sergent Jules Heme du 359ème R.I. de la 129ème division. C’est dans la rue d’Enfer qu’est tué Jules Heme. La photo de ce soldat mutilé fera le tour du monde.

Très facile

English : Jules Heme

The association June 18, memory of the tanks proposes a historical interpretation tour to honour the memory of Sergeant Jules Heme of the 359th R.I. of the 129th division. Jules Heme was killed in the Rue d’Enfer. The photo of this mutilated soldier will travel around the world.

Deutsch : Jules Heme

Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Interpretationsparcours an, um das Andenken an Sergeant Jules Heme vom 359. R.I. der 129. Division zu ehren. In der Rue d’Enfer wurde Jules Heme getötet. Das Foto dieses verstümmelten Soldaten wird um die Welt gehen.

Italiano :

L’associazione 18 giugno, memoria dei carri armati propone un percorso di interpretazione storica per onorare la memoria del sergente Jules Heme del 359° R.I. della 129ª divisione. È in Rue d’Enfer che Jules Heme fu ucciso. La foto di questo soldato mutilato farà il giro del mondo.

Español : Jules Heme

La asociación 18 de junio, memoria de los tanques propone un sendero de interpretación histórica para honrar la memoria del sargento Jules Heme del 359º R.I. de la 129ª división. Fue en la Rue d’Enfer donde Jules Heme fue asesinado. La foto de este soldado mutilado dará la vuelta al mundo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France