JURA RIDE Location de vélo Clairvaux-les-Lacs Jura

JURA RIDE Location de vélo

JURA RIDE Location de vélo 19A route de Lons le Saunier 39130 Clairvaux-les-Lacs Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Locations vélos classiques électriques, ateliers réparation, sortie sportives et sorties découverte du patrimoine gastronomique

+33 6 40 07 47 10

English : JURA RIDE Location de vélo

Rental of classic electric bicycles, repair workshops, sports and gastronomic outings

Deutsch : JURA RIDE Location de vélo

Verleih von klassischen Elektrofahrrädern, Reparaturwerkstätten, sportliche Ausflüge und Ausflüge zur Entdeckung des gastronomischen Erbes

Italiano :

Noleggio di biciclette elettriche classiche, officine di riparazione, escursioni sportive e gastronomiche

Español :

Alquiler de bicicletas eléctricas clásicas, talleres de reparación, salidas deportivas y gastronómicas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data