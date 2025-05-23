Jusix, presqu’île de Garonne Jusix Lot-et-Garonne

Jusix, presqu’île de Garonne 47180 Jusix Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0

« Quand je t’ai vue, j’ai pleuré, quand je te verrai, je pleurerai ! », tel est l’emblème des armoiries de Jusix, datant de 1906. Un circuit plat pour découvrir les méandres de la vallée de la Garonne.

+33 5 53 66 14 14

English : Jusix, presqu’île de Garonne

« When I saw you, I cried, when I see you, I will cry! », such is the emblem of the coat of arms of Jusix, dating from 1906. A flat circuit to discover the meanders of the Garonne valley.

Deutsch : Jusix, presqu’île de Garonne

« Als ich dich sah, habe ich geweint, wenn ich dich sehe, werde ich weinen! », so lautet das Emblem des Wappens von Jusix aus dem Jahr 1906. Ein flacher Rundweg, auf dem Sie die Windungen des Garonne-Tals entdecken können.

Italiano :

« Quando ti ho visto ho pianto, quando ti vedrò piangerò » è l’emblema dello stemma di Jusix, risalente al 1906. Un circuito pianeggiante per scoprire i meandri della valle della Garonna.

Español : Jusix, presqu’île de Garonne

« Cuando te vi, lloré, cuando te vea, lloraré » es el emblema del escudo de Jusix, que data de 1906. Un circuito llano para descubrir los meandros del valle del Garona.

