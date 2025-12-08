Just Doubs It Besançon Doubs
Just Doubs It Besançon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Just Doubs It Gravel bike Difficile
Just Doubs It Gare d’eau, Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 35690.0 Tarif :
Un condensé de la richesse culturelle et naturelle du département, en mode urbex .
https://explore.doubs.fr/trek/263
English :
A digest of the department’s cultural and natural riches, in urbex mode.
Deutsch :
Eine Zusammenfassung des kulturellen und natürlichen Reichtums des Departements im Urbex -Modus.
Italiano :
Un compendio delle ricchezze culturali e naturali del dipartimento, in modalità urbex .
Español :
Un compendio de las riquezas culturales y naturales del departamento, en modo urbex .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data