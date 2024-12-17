Kaskaborro Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques
Kaskaborro vendredi 1 août 2025.
Kaskaborro A pieds Difficulté moyenne
Kaskaborro 64130 Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9500.0 Tarif :
Une très belle boucle, variée, avec des passages en forêt, des fougeraies, des chênes têtards, de jolis ruisseaux équipés de moulins et de beaux points de vue, notamment sur le massif calcaire des Arbailles.
English : Kaskaborro
A very beautiful and varied loop, with passages in the forest, ferns, pollarded oaks, pretty brooks with mills and beautiful viewpoints, especially on the limestone massif of Arbailles.
Deutsch : Kaskaborro
Ein sehr schöner, abwechslungsreicher Rundweg mit Waldpassagen, Farnhainen, Kopfeichen, hübschen, mit Mühlen ausgestatteten Bächen und schönen Aussichtspunkten, insbesondere auf das Kalksteinmassiv der Arbailles.
Italiano :
Un anello molto bello e vario, con passaggi nella foresta, felci, querce impollinate, bei ruscelli con mulini e bei punti panoramici, soprattutto sul massiccio calcareo di Arbailles.
Español : Kaskaborro
Una bonita y variada excursión, con tramos en el bosque (helechos, robles desmochados…), visita de bonitos arroyos con antiguos molinos y hermosos miradores, especialmente en el macizo calcáreo de Arbaila.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine