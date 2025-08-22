LA BAIE DE SAINT-NAZAIRE Saint-Nazaire Loire-Atlantique

LA BAIE DE SAINT-NAZAIRE

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR LA BAIE DE SAINT-NAZAIRE 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Besoin d’air ? Envie de vous oxygéner ? Et si on partait, sur les chemins, ou plutôt sur le front mer, en fauteuil ou en poussette ! Alors, prêt.e.s ? C’est parti ! Circuit accessible à tous suivre le balisage blanc et rouge du GR34 sentier des Douaniers.

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-mer/front-de-mer-de-saint-nazaire/

English :

Need some air? Want to get some fresh air? Let’s go, on the paths, or rather on the sea front, in a wheelchair or a stroller! So, ready? Let’s go! Circuit accessible to all: follow the white and red markings of the GR34 sentier des Douaniers.

Deutsch :

Brauchen Sie frische Luft? Lust, sich mit Sauerstoff zu versorgen? Wie wäre es, wenn Sie sich auf den Weg machen, auf den Wegen oder besser gesagt auf der Strandpromenade, im Sessel oder im Kinderwagen? Sind Sie bereit? Dann geht’s los! Für alle zugänglicher Rundgang: Folgen Sie der weiß-roten Markierung des GR34 sentier des Douaniers.

Italiano :

Avete bisogno di aria? Volete prendere un po’ d’aria fresca? Che ne dite di fare una passeggiata sui sentieri, o meglio sul lungomare, in sedia a rotelle o passeggino? Allora, siete pronti? Andiamo! Circuito accessibile a tutti: seguire le indicazioni bianche e rosse del GR34 sentier des Douaniers.

Español :

¿Necesitas aire? ¿Quieres tomar aire fresco? ¿Qué le parece dar un paseo, por los senderos, o mejor dicho, por el paseo marítimo, en silla de ruedas o cochecito? Entonces, ¿preparado? ¡Vamos! Circuito accesible para todos: siga las marcas blancas y rojas del GR34 sentier des Douaniers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire