La Baie des Veys Sainte-Marie-du-Mont Manche

La Baie des Veys 50480 Sainte-Marie-du-Mont Manche Normandie

La région est riche de belles demeures à découvrir au détour des chemins pour ce circuit très tranquille, accessible à tous. A découvrir également, la réserve naturelle de Beauguillot, refuge privilégié de nombreuses espèces migratrices. L’observatoire, édifié en bordure de réserve, permet d’observer ces oiseaux sans nuire à leur tranquillité. A voir enfin, la baie des Veys, large estuaire bordé de plages et de vasières où se jettent les quatre grandes rivières qui drainent les marais du Cotentin et du Bessin la Douve, la Taute, la Vire et l’Aure.

English : La Baie des Veys

The region is rich in beautiful residences to be discovered at the bend of the paths for this very quiet circuit, accessible to all. Also worth discovering is the Beauguillot nature reserve, a favourite refuge for many migratory species. The observatory, built on the edge of the reserve, allows you to observe these birds without disturbing their peace. Finally, the Bay of Veys, a wide estuary lined with beaches and mudflats where the four major rivers draining the Cotentin and Bessin marshes flow into: the Douve, the Taute, the Vire and the Aure.

Deutsch :

Die Region ist reich an schönen Herrenhäusern, die es auf dieser sehr ruhigen, für alle zugänglichen Tour am Wegesrand zu entdecken gilt. Entdecken Sie auch das Naturschutzgebiet Beauguillot, ein beliebter Zufluchtsort für viele Zugvogelarten. Das Observatorium, das am Rande des Reservats errichtet wurde, ermöglicht es, diese Vögel zu beobachten, ohne ihre Ruhe zu stören. Sehenswert ist auch die Baie des Veys, eine breite, von Stränden und Wattflächen gesäumte Flussmündung, in die die vier großen Flüsse Douve, Taute, Vire und Aure münden, die die Sümpfe von Cotentin und Bessin entwässern.

Italiano :

La regione è ricca di belle dimore da scoprire lungo i sentieri di questo circuito molto tranquillo, accessibile a tutti. Da scoprire anche la riserva naturale di Beauguillot, rifugio preferito di molte specie migratorie. L’osservatorio, costruito ai margini della riserva, permette di osservare questi uccelli senza disturbare la loro quiete. Infine, la baia di Veys, un ampio estuario delimitato da spiagge e distese di fango in cui confluiscono i quattro principali fiumi che drenano le paludi del Cotentin e del Bessin: la Douve, la Taute, la Vire e l’Aure.

Español :

La región es rica en hermosas residencias que se pueden descubrir a lo largo de los caminos de este circuito muy tranquilo y accesible para todos. También merece la pena descubrir la reserva natural de Beauguillot, refugio favorito de muchas especies migratorias. El observatorio, construido en el límite de la reserva, permite observar a estas aves sin perturbar su paz. Por último, la bahía de Veys, un amplio estuario bordeado de playas y marismas donde desembocan los cuatro grandes ríos que drenan las marismas de Cotentin y Bessin: el Douve, el Taute, el Vire y el Aure.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme