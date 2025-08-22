La balade de Chassignol PR n°58 Cusset Allier

La balade de Chassignol PR n°58

La balade de Chassignol PR n°58 Stade Jean Moulin 03300 Cusset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Cusset, le parcours prend peu à peu de l’altitude et vous conduit jusqu’au village de Chassignol.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : La balade de Chassignol PR n°58

Starting from Cusset, the route gradually climbs up to the village of Chassignol.

Deutsch : La balade de Chassignol PR n°58

Von Cusset aus gewinnt die Strecke allmählich an Höhe und führt Sie bis zum Dorf Chassignol.

Italiano :

Partendo da Cusset, il percorso sale gradualmente di quota e porta al villaggio di Chassignol.

Español : La balade de Chassignol PR n°58

Partiendo de Cusset, la ruta asciende gradualmente en altitud y le lleva hasta el pueblo de Chassignol.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme