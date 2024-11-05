La Balade de l’escargot Chenôve Côte-d’Or

La Balade de l’escargot Chenôve Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

La Balade de l’escargot A pieds

La Balade de l’escargot 21300 Chenôve Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Cette balade vous emmène au cœur du vignoble et du vieux bourg de Chenôve. Mais ce n’est pas tout, vous en saurez plus à la fin de votre périple…

English :

This walk takes you to the heart of the vineyard and the old town of Chenôve. But that’s not all, you will know more at the end of your journey…

Deutsch :

Dieser Spaziergang führt Sie durch die Weinberge und den alten Ortskern von Chenôve. Aber das ist noch nicht alles, am Ende Ihrer Reise werden Sie noch mehr erfahren…

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà nel cuore dei vigneti e del centro storico di Chenôve. Ma non è tutto, scoprirete di più alla fine del vostro viaggio…

Español :

Este paseo le llevará al corazón de los viñedos y al casco antiguo de Chenôve. Pero eso no es todo, descubrirá más cosas al final de su recorrido…

