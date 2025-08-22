La balade de Saint-Médard Osly-Courtil Aisne

La balade de Saint-Médard A pieds

La balade de Saint-Médard
Place de la mairie d'Osly-Courtil
02290 Osly-Courtil
Aisne
Hauts-de-France

Perpendiculaires à l’Aisne, ses affluents ont découpé des vallons aux versants abrupts, dont les anciens marais sont occupés par des peupleraies. Ce beau parcours part à la conquête de Cuisy, village perché qui offre un panorama sur les prés et les bois de la campagne Soissonnaise, et offre un aperçu des immenses terres agricoles du plateau soissonnais.

English :

Perpendicular to the Aisne, its tributaries have carved out steep-sided valleys, whose former marshes are occupied by poplar groves. This beautiful route sets out to conquer Cuisy, a perched village which offers a panorama of the meadows and woods of the Soissonnais countryside, and provides a glimpse of the immense farmland of the Soissonnais plateau.

Deutsch :

Senkrecht zur Aisne haben ihre Nebenflüsse Täler mit steilen Hängen zerschnitten, deren ehemalige Sümpfe von Pappelplantagen eingenommen werden. Diese schöne Strecke erobert Cuisy, ein hoch gelegenes Dorf, von dem aus man einen Ausblick auf die Wiesen und Wälder der Landschaft von Soissonnais hat und das einen Einblick in die riesigen landwirtschaftlichen Flächen des Plateaus von Soissonnais bietet.

Italiano :

Perpendicolarmente all’Aisne, i suoi affluenti hanno scavato valli con pendii ripidi, le cui ex paludi sono occupate da piantagioni di pioppi. Questo bellissimo percorso conduce a Cuisy, un villaggio arroccato che offre un panorama sui prati e sui boschi della campagna del Soissonnais e offre uno sguardo sull’immenso territorio agricolo dell’altopiano del Soissonnais.

Español :

Perpendiculares al Aisne, sus afluentes han recortado valles con fuertes pendientes, cuyas antiguas marismas están ocupadas por plantaciones de álamos. Esta hermosa ruta conduce a Cuisy, un pueblo encaramado que ofrece un panorama de los prados y bosques de la campiña del Soissonnais, y permite vislumbrar las inmensas tierras agrícolas de la meseta del Soissonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme