La balade De silhouettes en silhouettes A la découverte des chapelles à pied Pierrelatte Drôme

2 bis avenue Jean Perrin 26700 Pierrelatte Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous permettra de découvrir et d’apprendre l’histoire des 4 chapelles de Pierrelatte Les Pénitents, Sainte Thérèse, Notre Dame des Grâces et Saint Roch. Prenez le temps de flâner dans les ruelles et de longer les champs cultivés.

English : De silhouettes en silhouettes A la découverte des chapelles

This walk will enable you to discover and learn about the history of Pierrelatte’s 4 chapels: Les Pénitents, Sainte Thérèse, Notre Dame des Grâces and Saint Roch. Take time to stroll through the narrow streets and along the cultivated fields.

Deutsch : De silhouettes en silhouettes A la découverte des chapelles

Bei diesem Spaziergang können Sie die Geschichte der vier Kapellen von Pierrelatte entdecken und erfahren: Les Pénitents, Sainte Thérèse, Notre Dame des Grâces und Saint Roch. Nehmen Sie sich die Zeit, durch die Gassen zu schlendern und an den bewirtschafteten Feldern entlang zu wandern.

Italiano :

Questa passeggiata vi permetterà di scoprire e conoscere la storia delle 4 cappelle di Pierrelatte: Les Pénitents, Sainte Thérèse, Notre Dame des Grâces e Saint Roch. Prendetevi il tempo per passeggiare tra le stradine e i campi coltivati.

Español : De silhouettes en silhouettes A la découverte des chapelles

Este paseo le permitirá descubrir y conocer la historia de las 4 capillas de Pierrelatte: Les Pénitents, Sainte Thérèse, Notre Dame des Grâces y Saint Roch. Tómese su tiempo para pasear por las estrechas calles y por los campos cultivados.

