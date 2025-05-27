La balade de silhouettes en silhouettes Au fil de l’eau et des bosquets à pied Bouchet Drôme

Autour d’une imposante abbaye fleurit un petit village. Au départ du centre ancien, laissez-vous guider le long des sentiers caillouteux qui bordent les vignes, jusqu’aux bosquets verdoyants dont découle le nom de Bouchet.

A small village flourishes around an imposing abbey. Starting from the old town center, let yourself be guided along the stony paths that border the vineyards, to the green groves from which the name Bouchet derives.

Um eine imposante Abtei herum blüht ein kleines Dorf. Lassen Sie sich vom alten Zentrum aus auf steinigen Pfaden entlang der Weinberge zu den grünen Hainen führen, von denen sich der Name Bouchet ableitet.

Un piccolo villaggio fiorisce intorno a un’imponente abbazia. Partendo dal centro storico, lasciatevi guidare lungo i sentieri sassosi che costeggiano i vigneti, fino ai verdi boschetti da cui deriva il nome Bouchet.

Un pequeño pueblo florece alrededor de una imponente abadía. Partiendo del casco antiguo, déjese guiar por los senderos pedregosos que bordean los viñedos, hasta los verdes bosquecillos de los que deriva el nombre de Bouchet.

