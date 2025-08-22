La balade des bateliers Gannay-sur-Loire Allier

La balade des bateliers

La balade des bateliers Port des Vanneaux 03230 Gannay-sur-Loire Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Située à Gannay-sur-Loire, qui signifie auprès de l’eau , cette balade propose de traverser le Canal latéral à la Loire et de rejoindre le port des Vanneaux pour admirer ses bateaux de plaisance.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The boatmen bike ride

Located in Gannay-sur-Loire, also called near the water , during this ride you cross the Loire canal and reach Port des Vanneaux . At this stop you have the chance to admire its pleasure boats.

Deutsch :

In Gannay-sur-Loire, was so viel wie am Wasser bedeutet, führt diese Wanderung über den Loire-Seitenkanal und zum Hafen von Vanneaux, wo Sie die Sportboote bewundern können.

Italiano :

Situata a Gannay-sur-Loire, che significa sull’acqua , questa passeggiata vi porterà attraverso il Canal Latéral à la Loire fino al porto di Vanneaux per ammirare le sue imbarcazioni da diporto.

Español :

Situado en Gannay-sur-Loire, que significa junto al agua , este paseo le lleva por el Canal Latéral à la Loire hasta el puerto de Vanneaux para admirar sus barcos de recreo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme