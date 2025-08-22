La balade des carpes Limoise Allier

La balade des carpes

La balade des carpes Le bourg 03320 Limoise Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Traversant quatre communes, cette boucle vous invite à découvrir les superbes plans d’eau aménagés de Limoise et d’Aubigny.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The carps bike ride

Crossing four villages, this loop invits you to discover the great landscaped lakes in Limoise and Aubigny.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt durch vier Gemeinden und lädt Sie dazu ein, die wunderschönen angelegten Wasserflächen von Limoise und Aubigny zu entdecken.

Italiano :

Attraversando quattro comuni, questo anello invita a scoprire i superbi laghi di Limoise e Aubigny.

Español :

Atravesando cuatro municipios, este bucle le invita a descubrir los magníficos lagos de Limoise y Aubigny.

