La balade des potiers Coulandon Allier

La balade des potiers

La balade des potiers Place du bourg 03000 Coulandon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette boucle vous mène à la découverte du joli village de Coulandon, réputé pour son activité de poterie et ses carrières de grès qui permirent de la construction de la cathédrale et le pont de Moulins.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The potter bike ride

This loop leads you to the discovery of the pretty village of Coulandon, famous for its pottery activity and its sandstone quarries that helped building the cathedral and the bridge of Moulins.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch das hübsche Dorf Coulandon, das für seine Töpferei und seine Sandsteinbrüche bekannt ist, die den Bau der Kathedrale und der Brücke von Moulins ermöglichten.

Italiano :

Questo anello conduce al grazioso villaggio di Coulandon, rinomato per le sue ceramiche e per le cave di arenaria che sono state utilizzate per costruire la cattedrale e il ponte di Moulins.

Español :

Este bucle le lleva al bonito pueblo de Coulandon, conocido por su cerámica y sus canteras de arenisca que se utilizaron para construir la catedral y el puente de Moulins.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme