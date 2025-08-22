La balade du coteau de Trentels Trentels Lot-et-Garonne

La balade du coteau de Trentels A pieds Très facile

La balade du coteau de Trentels 47140 Trentels Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Il faut monter pour mieux percevoir l’environnement accidenté des contreforts du Lot et chercher dans le paysage les richesses qui s’y cachent bastides, pigeonniers, vergers, pechs boisés…

+33 5 53 66 14 14

English : La balade du coteau de Trentels

You have to go up to better perceive the rugged environment of the foothills of the Lot and look for the hidden treasures in the landscape: bastides, dovecotes, orchards, wooded pechs…

Deutsch : La balade du coteau de Trentels

Man muss hinaufsteigen, um die zerklüftete Umgebung der Ausläufer des Lot besser wahrzunehmen und in der Landschaft nach den Reichtümern zu suchen, die sich dort verbergen: Bastiden, Taubenschläge, Obstgärten, bewaldete Pechs…

Bisogna salire per avere un’idea più precisa dell’ambiente aspro delle colline pedemontane del Lot e cercare i tesori nascosti nel paesaggio: bastides, piccionaie, frutteti, pechs boscosi…

Español : La balade du coteau de Trentels

Hay que subir para conocer mejor el entorno agreste de las estribaciones del Lot y buscar los tesoros escondidos en el paisaje: bastidas, palomares, huertos, pechs arbolados…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine