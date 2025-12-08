La Balade du Grand Taureau n°120 Pontarlier Doubs
La Balade du Grand Taureau n°120 Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Balade du Grand Taureau n°120 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
La Balade du Grand Taureau n°120 Parking du Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8700.0 Tarif :
Balade VTT en famille empruntant routes, chemins et pâturages de montagne avec un magnifique panorama sur les montagnes Jurassiennes et Alpes.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/3928
English :
A family mountain bike ride along roads, paths and mountain pastures with magnificent panoramic views of the Jura mountains and the Alps.
Deutsch :
Mountainbike-Tour für Familien über Straßen, Wege und Bergweiden mit einem herrlichen Panorama auf die Berge des Juras und der Alpen.
Italiano :
Un’escursione in mountain bike per famiglie lungo strade, sentieri e pascoli di montagna con un magnifico panorama sulle montagne del Giura e sulle Alpi.
Español :
Un paseo familiar en bicicleta de montaña por carreteras, caminos y pastos de montaña con un magnífico panorama de las montañas del Jura y los Alpes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data