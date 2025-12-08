La Balade du Grand Taureau n°120 Pontarlier Doubs

La Balade du Grand Taureau n°120 Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.

La Balade du Grand Taureau n°120 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

La Balade du Grand Taureau n°120 Parking du Gounefay, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8700.0 Tarif :

Balade VTT en famille empruntant routes, chemins et pâturages de montagne avec un magnifique panorama sur les montagnes Jurassiennes et Alpes.
Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3928  

English :

A family mountain bike ride along roads, paths and mountain pastures with magnificent panoramic views of the Jura mountains and the Alps.

Deutsch :

Mountainbike-Tour für Familien über Straßen, Wege und Bergweiden mit einem herrlichen Panorama auf die Berge des Juras und der Alpen.

Italiano :

Un’escursione in mountain bike per famiglie lungo strade, sentieri e pascoli di montagna con un magnifico panorama sulle montagne del Giura e sulle Alpi.

Español :

Un paseo familiar en bicicleta de montaña por carreteras, caminos y pastos de montaña con un magnífico panorama de las montañas del Jura y los Alpes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data