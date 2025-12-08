La Balade du Moine à Franquevaux Beauvoisin Gard

La Balade du Moine à Franquevaux

La Balade du Moine à Franquevaux Espace J. TORRES 30640 Beauvoisin Gard Occitanie

Cette balade en autonomie de 2heures invite à découvrir l’histoire et le patrimoine de Franquevaux, un hameau dont les origines remontent à une abbaye du XIIe siècle. Le départ s’effectue depuis l’espace J. Torres.

+33 4 66 01 79 79

English : The Monk’s Walk in Franquevaux

This two-hour self-guided walk invites you to discover the history and heritage of Franquevaux, a hamlet whose origins date back to a 12th-century abbey. The walk starts from the J. Torres area.

Deutsch :

Dieser zweistündige Spaziergang auf eigene Faust lädt Sie dazu ein, die Geschichte und das Kulturerbe von Franquevaux zu entdecken, einem Weiler, dessen Ursprünge auf eine Abtei aus dem 12. Jahrhundert zurückgehen. Der Start erfolgt vom Espace J. Torres aus.

Italiano :

Questa passeggiata autoguidata di 2 ore esplora la storia e il patrimonio di Franquevaux, un borgo le cui origini risalgono a un’abbazia del XII secolo. La passeggiata parte dall’Espace J. Torres.

Español :

Este paseo autoguiado de 2 horas explora la historia y el patrimonio de Franquevaux, una aldea cuyos orígenes se remontan a una abadía del siglo XII. El recorrido parte del Espacio J. Torres.

