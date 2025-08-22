La balade du plan d’eau Chapeau Allier

La balade du plan d’eau

La balade du plan d’eau Le bourg 03340 Chapeau Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle propose de se balader sur les routes boisées de la Sologne bourbonnaise puis de rejoindre le grand plan d’eau de Chapeau, aménagé pour vous faire passer de bons moments en famille.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The pond bike ride

This loop is made to explore the woods of the Sologne bourbonnaise area. You will also discover the pond of Chapeau, furnished to spend good time with your family.

Deutsch :

Dieser Rundweg bietet die Möglichkeit, auf den bewaldeten Straßen der Sologne bourbonnaise zu wandern und dann zum großen See von Chapeau zu gelangen, der so angelegt ist, dass Sie mit Ihrer Familie schöne Momente verbringen können.

Italiano :

Questo anello offre una passeggiata lungo le strade boscose della Sologne Bourbonnaise e poi fino al grande lago di Chapeau, progettato per far divertire voi e la vostra famiglia.

Español :

Este bucle ofrece un paseo por los caminos arbolados de la Sologne Bourbonnaise y luego por el gran lago de Chapeau, que ha sido diseñado para que usted y su familia se diviertan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme