La Balade du Tèfle à Beauvoisin Beauvoisin Gard
La Balade du Tèfle à Beauvoisin Beauvoisin Gard vendredi 1 mai 2026.
La Balade du Tèfle à Beauvoisin
La Balade du Tèfle à Beauvoisin Rue de la gare 30640 Beauvoisin Gard Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
D’une durée d’environ 2 heures, cette balade à pied, accessible à tous, invite à découvrir huit monuments emblématiques de Beauvoisin, village alliant patrimoine architectural et tradition viticole des Costières.
+33 4 66 01 79 79
English : The Balade du Tèfle in Beauvoisin
Lasting approximately two hours, this walking tour, accessible to all, invites you to discover eight iconic monuments in Beauvoisin, a village combining architectural heritage and the wine-growing tradition of the Costières region.
Deutsch :
Dieser Spaziergang dauert etwa 2 Stunden und ist für alle zugänglich. Er lädt dazu ein, acht emblematische Denkmäler von Beauvoisin zu entdecken, einem Dorf, das architektonisches Erbe und die Weinbautradition der Costières verbindet.
Italiano :
Della durata di circa 2 ore, questa passeggiata, accessibile a tutti, vi invita a scoprire otto monumenti emblematici di Beauvoisin, un villaggio che unisce il patrimonio architettonico alla tradizione vitivinicola della regione di Costières.
Español :
Con una duración aproximada de 2 horas, este paseo, accesible a todos, le invita a descubrir ocho monumentos emblemáticos de Beauvoisin, un pueblo que combina el patrimonio arquitectónico con la tradición vitivinícola de la región de Costières.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme