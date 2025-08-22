La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44 Cognat-Lyonne Allier

La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44

La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44 Eglise Cognat-Lyonne 03110 Cognat-Lyonne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En pleine guerre de religion, le 6 janvier 1568, Cognat-Lyonne fut, le théâtre d’un combat meurtrier.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44

On January 6, 1568, in the midst of the religious war, Cognat-Lyonne was the scene of a deadly battle.

Deutsch : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44

Inmitten des Religionskriegs wurde Cognat-Lyonne am 6. Januar 1568 zum Schauplatz eines mörderischen Kampfes.

Italiano :

Il 6 gennaio 1568, al culmine della guerra di religione, Cognat-Lyonne fu teatro di una battaglia mortale.

Español : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44

El 6 de enero de 1568, en plena guerra de religión, Cognat-Lyonne fue escenario de una batalla mortal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme