La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44 Cognat-Lyonne Allier
La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44 Cognat-Lyonne Allier vendredi 1 mai 2026.
La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44
La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44 Eglise Cognat-Lyonne 03110 Cognat-Lyonne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
En pleine guerre de religion, le 6 janvier 1568, Cognat-Lyonne fut, le théâtre d’un combat meurtrier.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44
On January 6, 1568, in the midst of the religious war, Cognat-Lyonne was the scene of a deadly battle.
Deutsch : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44
Inmitten des Religionskriegs wurde Cognat-Lyonne am 6. Januar 1568 zum Schauplatz eines mörderischen Kampfes.
Italiano :
Il 6 gennaio 1568, al culmine della guerra di religione, Cognat-Lyonne fu teatro di una battaglia mortale.
Español : La bataille de Cognat-Lyonne PR n°44
El 6 de enero de 1568, en plena guerra de religión, Cognat-Lyonne fue escenario de una batalla mortal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme