La Baume Sancey Doubs

La Baume Basilique Sainte-Jeanne-Antide 25430 Sancey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7140.0 Tarif :

Vallée emblématique du Vallon de Sancey, ce circuit vous emmène vers de magnifiques grottes. Qui sait, peut être apercevrez-vous des nains en route ?

English :

An emblematic valley in the Vallon de Sancey, this tour takes you to some magnificent caves. Who knows, maybe you’ll spot some gnomes along the way?

Deutsch :

Als emblematisches Tal des Vallon de Sancey führt Sie dieser Rundweg zu wunderschönen Höhlen. Wer weiß, vielleicht erblicken Sie unterwegs Zwerge?

Italiano :

Una valle emblematica del Vallon de Sancey, questa escursione vi porterà in alcune magnifiche grotte. Chissà, forse potrete avvistare qualche nano lungo il percorso?

Español :

Valle emblemático del Vallon de Sancey, esta excursión le llevará a unas cuevas magníficas. Quién sabe, ¿tal vez vea algún enano por el camino?

