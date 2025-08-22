La Beauce au Naturel La Chapelle-Vendômoise Loir-et-Cher

La Beauce au Naturel En VTC

La Beauce au Naturel 41330 La Chapelle-Vendômoise Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 25300.0 Tarif :

Itinéraire 26 Découvrez les paysages du Nord Blaisois, entre vallée de la Cisse et Petite Beauce.

https://www.bloischambord.com/chateaux-a-velo/les-parcours/autour-de-chambord/itineraire-26-la-beauce-au-naturel-1582750 +33 2 54 90 41 41

English : Loire confluence Copie

Following the water’s edge and your fancy, take the time to explore Candé-sur-Beuvron, an old fishermen’s village, the châteaux at Madon, La Pigeonnière and Frileuse and the remains of the mediaeval doorway and tower at Les Montils.

Deutsch : Zusammenfluss der Loire Copie

Nehmen Sie sich entlang des Flusses und ganz nach Lust und Laune die Zeit, Candé-sur-Beuvron, ein altes Fischerdorf, die Schlösser Madon, La Pigeonnière, Frileuse oder auch die Reste des mittelalterlichen Turms und Tors von Montils zu entdecken.

Italiano :

Scoprite i paesaggi del Nord Blaisois, tra la valle della Cisse e la Petite Beauce. Attraverserete di villaggio in villaggio i tipici paesaggi agricoli, costeggerete la riserva naturale di Grand Pierre e Vitain e ammirerete la ricchezza del piccolo patrimonio locale, come il mulino di Arrivay.

Español :

Descubra los paisajes del Nord Blaisois, entre el valle del Cisse y la Petite Beauce. Atravesará, de pueblo en pueblo, los típicos paisajes agrícolas, recorrerá la reserva natural de Grand Pierre y Vitain, y admirará la riqueza del pequeño patrimonio local, como el molino de Arrivay.

