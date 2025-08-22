La Beauce historique n°29 Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

La Beauce historique n°29 En VTC

La Beauce historique n°29 28140 Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 27000.0 Tarif :

Ce parcours historique vous mènera sur les principaux sites de mémoire de la guerre de 1870 autour de Loigny-la-Bataille.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef499c9f21ad/la-beauce-historique-boucle-n29 +33 2 37 99 75 58

English : La Beauce historique n°29

This historic route will lead you to major memorial sites of the batte of the 1870 war that took place in and around Loigny-la-Bataille.

Deutsch : Die Geschichte der Beauce

Diese geschichtsträchtige Strecke führt zu den wichtigsten Gedenkstätten zum Deutsch-Französischen Krieg von 1870 rund um Loigny-la-Bataille.

Italiano :

Questo tour storico vi porterà a visitare i principali luoghi della memoria della guerra del 1870 nei dintorni di Loigny-la-Bataille.

Español :

Este recorrido histórico le llevará a los principales lugares de memoria de la guerra de 1870 en torno a Loigny-la-Bataille.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-06 par SIT Centre-Val de Loire