La Belle-Aumône Les Septvallons Aisne

La Belle-Aumône De l’église de Longueval 02160 Les Septvallons Aisne Hauts-de-France

Depuis l’église classée de Longueval, aux vitraux contemporains, vous prenez la direction de Barbonval, village troglodytique au charme unique. A flan de vallon boisé ou sur le plateau calcaire, ce petit parcours vous offre un véritable concentré de terroir Soissonnais !

From the listed church of Longueval, with its contemporary stained glass windows, you take the direction of Barbonval, a troglodytic village with a unique charm. On the wooded valley side or on the limestone plateau, this small course offers you a real concentrate of Soissonnais terroir!

Von der denkmalgeschützten Kirche von Longueval mit ihren zeitgenössischen Glasfenstern aus schlagen Sie die Richtung nach Barbonval ein, einem Höhlendorf mit einzigartigem Charme. An der Flanke eines bewaldeten Tals oder auf dem Kalksteinplateau bietet Ihnen diese kurze Strecke ein wahres Konzentrat des Terroirs von Soissonnais!

Dalla chiesa di Longueval, con le sue vetrate contemporanee, si parte per Barbonval, un villaggio trogloditico dal fascino unico. Sul fianco di una valle boscosa o sull’altopiano calcareo, questo breve percorso vi offre un vero concentrato della regione del Soissonnais!

Desde la iglesia catalogada de Longueval, con sus vidrieras contemporáneas, se dirige a Barbonval, un pueblo troglodita con un encanto único. En la ladera de un valle boscoso o en la meseta calcárea, este corto recorrido le ofrece un auténtico concentrado de la región del Soissonnais

