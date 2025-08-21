La Berdouille Monceau-sur-Oise Aisne

La Berdouille A pieds

La Berdouille 02120 Monceau-sur-Oise Aisne Hauts-de-France

Ce circuit légèrement vallonné offre de très jolis points de vue sur la vallée de l’Oise. Véritable écrin de verdure pour la faune et la flore, la région n’en demeure pas moins marquée par un riche patrimoine historique des églises fortifiées qui jadis protégeaient les villageois des invasions barbares, jusqu’aux majestueux moulins à eau jalonnant le cours de la rivière.

English :

This slightly hilly circuit offers very nice views over the Oise valley. A real green setting for the fauna and flora, the region is nevertheless marked by a rich historical heritage: from the fortified churches that once protected the villagers from the barbarian invasions, to the majestic water mills lining the river’s course.

Deutsch :

Diese leicht hügelige Strecke bietet sehr schöne Aussichtspunkte auf das Oise-Tal. Die Region ist eine grüne Oase für Flora und Fauna und verfügt über ein reiches historisches Erbe: von den befestigten Kirchen, die einst die Dorfbewohner vor barbarischen Invasionen schützten, bis hin zu den majestätischen Wassermühlen entlang des Flusslaufs.

Italiano :

Questo percorso leggermente ondulato offre alcuni scorci molto belli sulla valle dell’Oise. La regione è un paradiso verde per la flora e la fauna, ma ha anche un ricco patrimonio storico: dalle chiese fortificate che un tempo proteggevano gli abitanti del villaggio dalle invasioni barbariche, ai maestosi mulini ad acqua lungo il fiume.

Español :

Esta ruta ligeramente ondulada ofrece unas vistas muy bonitas del valle del Oise. La región es un paraíso verde para la flora y la fauna, pero también cuenta con un rico patrimonio histórico: desde las iglesias fortificadas que antaño protegían a los lugareños de las invasiones bárbaras, hasta los majestuosos molinos de agua a lo largo del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-11 par Agence Aisne Tourisme