La Boucherette Lugny Saône-et-Loire

La Boucherette Au départ de la cave de Lugny ou hameau de Collongette 71260 Lugny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Situé sur le flanc sud d’une vallée entaillant un plateau calcaire, le site de La Boucherette abrite une faune et une flore particulières, supportant la sécheresse et recherchant chaleur et soleil. Ainsi, pelouses calcaires (aussi appelées teppes ), pierriers, boisements de chênes pubescents et landes à buis se côtoient. De quoi donner une petite touche méridionale à ce site bourguignon ! Site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en partenariat avec la commune de Lugny

http://www.cen-bourgogne.fr/ +33 3 85 33 21 96

English :

Situated on the southern flank of a valley carving through a limestone plateau, the La Boucherette site is home to a particular flora and fauna, able to withstand drought and in search of warmth and sunshine. Here, limestone lawns (also known as teppes ), scree slopes, pubescent oak woodlands and boxwood moorlands come together. It’s enough to give this Burgundy site a touch of the South! Site managed by the Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in partnership with the commune of Lugny

Deutsch :

La Boucherette liegt an der Südflanke eines Tals, das in ein Kalksteinplateau eingeschnitten ist, und beherbergt eine besondere Flora und Fauna, die Trockenheit verträgt und Wärme und Sonne sucht. So finden sich hier Kalksteinrasen (auch teppes genannt), Geröllhalden, Flaumeichenwälder und Buchsbaumheiden. So erhält dieser burgundische Ort einen kleinen südlichen Touch! Der Ort wird vom Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lugny verwaltet

Italiano :

Situato sul versante meridionale di una vallata che si apre su un altopiano calcareo, il sito di La Boucherette ospita una fauna e una flora uniche, in grado di resistere alla siccità e di cercare il calore e il sole. Qui convivono praterie calcaree (dette anche teppes ), ghiaioni, boschi di querce pubescenti e brughiere di bosso. Basta questo per dare a questo sito della Borgogna un tocco di Sud! Sito gestito dal Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne in collaborazione con il comune di Lugny

Español :

Situado en el flanco sur de un valle que esculpe una meseta calcárea, el paraje de La Boucherette alberga una fauna y flora únicas que resisten la sequía y buscan el calor y el sol. Aquí conviven pastizales calcáreos (también llamados teppes ), laderas de pedregal, bosques de robles pubescentes y páramos de boj. Es suficiente para dar a este lugar de Borgoña un toque del Sur Sitio gestionado por el Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne en colaboración con el municipio de Lugny

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data