La boucle cantonale Champlitte Haute-Saône

La boucle cantonale En VTT assistance électrique Difficile

La boucle cantonale Place de l’Autot 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 41600.0 Tarif :

Durant cette balade vous aurez l’occasion de parcourir une partie de la Communale, agrémentée de passages par des boucles plus confidentielles qu’il serait dommage de ne pas arpenter.

Difficile

+33 3 84 67 67 19

English :

During this walk, you’ll have the opportunity to cover part of the Communale, with a few more confidential loops that would be a shame not to explore.

Deutsch :

Während dieser Wanderung haben Sie die Gelegenheit, einen Teil der Communale zu durchwandern, der durch vertraulichere Schleifen aufgelockert wird, die es schade wäre, nicht zu durchwandern.

Italiano :

Durante questa passeggiata, avrete l’opportunità di percorrere parte del Comune, con alcuni anelli più riservati che sarebbe un peccato non esplorare.

Español :

Durante este paseo, tendrá la oportunidad de recorrer parte del Communale, con algunos bucles más confidenciales que sería una pena no explorar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data