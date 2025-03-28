La Boucle de Boisse Boisse Boisse Dordogne

Durée : Distance : 19100.0 Tarif :

Tout au long du parcours, on chemine entre vignes et prairies. Ce paysage ouvert, mêlant grands espaces et petits sentiers boisés révèle la diversité du territoire. Vous remarquerez le long du parcours mares et puits, moulins et pigeonniers.

+33 5 53 58 79 62

All along the route, we walk between vineyards and meadows. This open landscape, mixing wide open spaces and small wooded paths reveals the diversity of the territory. You will notice ponds and wells, mills and dovecotes along the route.

Auf der gesamten Strecke wandert man zwischen Weinbergen und Wiesen. Diese offene Landschaft, in der sich große Flächen und kleine bewaldete Pfade vermischen, offenbart die Vielfalt der Region. Entlang des Weges werden Sie Teiche und Brunnen, Mühlen und Taubenschläge bemerken.

Lungo tutto il percorso si cammina tra vigneti e prati. Questo paesaggio aperto, che combina ampi spazi e piccoli sentieri boscosi, rivela la diversità della zona. Lungo il percorso si notano stagni e pozzi, mulini e colombaie.

A lo largo de la ruta, se camina entre viñedos y prados. Este paisaje abierto, que combina amplios espacios abiertos y pequeños caminos arbolados, revela la diversidad de la zona. A lo largo del camino se observan estanques y pozos, molinos y palomares.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine