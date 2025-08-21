La Boucle de la Colline Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle

La Boucle de la Colline Adultes A pieds

La Boucle de la Colline 1 Place Monseigneur Thouvenin 54700 Sainte-Geneviève Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 285 Distance : 15100.0 Tarif :

Ce parcours vallonné au départ de Sainte-Geneviève vous réserve les plus beaux points de vue sur les vallées de la Natagne, de la Moselle et même de la Seille.

Tout au long du parcours, vous traverserez divers paysages, agricoles ou boisés et pourrez observer quelques châteaux dans les villages ou au détour d’un chemin.

English :

This hilly route from Sainte-Geneviève offers some of the finest views of the Natagne, Moselle and even Seille valleys.

Along the way, you’ll pass through a variety of landscapes, from farmland to woodland, and spot a few chateaux in villages or at the bend in the road.

Deutsch :

Diese hügelige Strecke ab Sainte-Geneviève hält die schönsten Aussichtspunkte auf die Täler der Natagne, der Mosel und sogar der Seille für Sie bereit.

Auf der gesamten Strecke durchqueren Sie verschiedene Landschaften, landwirtschaftliche oder bewaldete Gebiete, und können in den Dörfern oder an der Ecke eines Weges einige Schlösser beobachten.

Italiano :

Questo percorso ondulato da Sainte-Geneviève offre alcune delle più belle viste sulle valli della Natagne, della Mosella e persino della Seille.

Lungo il percorso si attraversano diversi paesaggi, sia agricoli che boschivi, e si possono scorgere alcuni castelli nei villaggi o alle curve della strada.

Español :

Esta ruta ondulada desde Sainte-Geneviève ofrece algunas de las mejores vistas de los valles de Natagne, Moselle e incluso Seille.

A lo largo del camino, atravesará paisajes variados, tanto agrícolas como boscosos, y podrá divisar algunos castillos en los pueblos o en las curvas de la carretera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Système d’information touristique Lorrain