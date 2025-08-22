La Boucle de la Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle
La Boucle de la Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
La Boucle de la Moselle de Nancy à Neuves-Maisons Adultes En VTT Difficulté moyenne
La Boucle de la Moselle de Nancy à Neuves-Maisons Place Stanislas 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est
Nancy, Liverdun, Toul et Neuves-Maisons au fil de la Moselle
La Boucle de la Moselle compte 85 km de pistes cyclables à pratiquer en famille…
Un circuit facile (adapté pour les enfants à partir de 10 ans), des sites chargés d’histoire, des panoramas remarquables, une nature douce, de bons produits du terroir, hébergement à tous les prix, les ingrédients de la recette Vacances en Famille sont réunis !
Vélo ou bateau ? Ville ou campagne ? Grand air ou ruelles médiévales ? Vous aurez l’embarras du choix et emmagasinerez les bons moments.
En plus du parcours principal, la Boucle de la Moselle propose 3 circuits thématiques autour de Toul et sa cathédrale du XIVème siècle, de Liverdun, charmante ville médiévale et ses madeleines et de Nancy, capitale des ducs de Lorraine et sa place Stanislas classée UNESCO… sans oublier ses macarons et ses bergamotes !
En camping, hôtel, chambre d’hôtes, à la ville ou à la campagne, La Boucle de la Moselle vous tend les bras pour un week-end ou un court séjour calme et dépaysant.
Difficulté moyenne
https://www.boucledelamoselle.fr/ +33 3 83 35 80 10
English :
Nancy, Liverdun, Toul and Neuves-Maisons along the Moselle River
The Boucle de la Moselle boasts 85 km of family-friendly cycle paths?
An easy circuit (suitable for children aged 10 and over), sites steeped in history, remarkable panoramas, gentle countryside, good local produce, accommodation at all prices all the ingredients for a Family Holiday recipe are here!
Bike or boat? Town or country? Fresh air or medieval lanes? You’ll be spoilt for choice and you’ll be able to store up all the good times.
In addition to the main route, the Boucle de la Moselle offers 3 themed circuits around Toul and its 14th-century cathedral, Liverdun, a charming medieval town and its madeleines, and Nancy, capital of the Dukes of Lorraine and its UNESCO-listed Place Stanislas? not forgetting its macaroons and bergamots!
Whether camping, staying in a hotel or bed & breakfast, in the city or in the country, La Boucle de la Moselle is the place to be for a weekend or short break in a peaceful, relaxing setting.
Deutsch :
Nancy, Liverdun, Toul und Neuves-Maisons entlang der Mosel
Die Moselschleife umfasst 85 km Radwege für die ganze Familie?
Eine einfache Strecke (geeignet für Kinder ab 10 Jahren), geschichtsträchtige Orte, bemerkenswerte Panoramen, eine sanfte Natur, gute regionale Produkte, Unterkünfte in allen Preisklassen die Zutaten für das Rezept Familienurlaub sind hier vereint!
Fahrrad oder Boot? Stadt oder Land? Frische Luft oder mittelalterliche Gassen? Sie haben die Qual der Wahl und werden viele schöne Momente erleben.
Neben der Hauptstrecke bietet die Moselschleife drei thematische Rundfahrten um Toul und seine Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert, Liverdun, eine charmante mittelalterliche Stadt mit Madeleines, und Nancy, die Hauptstadt der Herzöge von Lothringen, mit dem UNESCO-geschützten Stanislas-Platz und nicht zu vergessen die Macarons und Bergamotten!
Ob auf dem Campingplatz, im Hotel oder im Gästezimmer, in der Stadt oder auf dem Land, die Moselschleife bietet Ihnen ein Wochenende oder einen ruhigen und abwechslungsreichen Kurzurlaub.
Italiano :
Nancy, Liverdun, Toul e Neuves-Maisons lungo la Mosella
La Boucle de la Moselle offre 85 km di piste ciclabili per tutta la famiglia?
Un percorso facile (adatto ai bambini a partire dai 10 anni), siti ricchi di storia, panorami notevoli, paesaggi dolci, buoni prodotti locali e alloggi a tutti i prezzi: tutti gli ingredienti per una grande vacanza in famiglia !
Bicicletta o barca? Città o campagna? Aria fresca o strade medievali? Non c’è che l’imbarazzo della scelta e il divertimento è assicurato.
Oltre al percorso principale, il Loop della Mosella offre 3 tour tematici intorno a Toul e alla sua cattedrale del XIV secolo, a Liverdun, incantevole città medievale e alle sue madeleine, e a Nancy, capitale dei duchi di Lorena e alla sua piazza Stanislas, tutelata dall’UNESCO, senza dimenticare gli amaretti e i bergamotti!
In campeggio, in hotel o in bed and breakfast, in città o in campagna, La Boucle de la Moselle vi aspetta per un weekend o una breve vacanza in un ambiente tranquillo e rilassante.
Español :
Nancy, Liverdun, Toul y Neuves-Maisons por el Mosela
El Boucle de la Moselle cuenta con 85 km de carriles bici para disfrute de toda la familia..
Un recorrido fácil (apto para niños a partir de 10 años), lugares cargados de historia, panoramas extraordinarios, paisajes suaves, buenos productos locales y alojamientos a todos los precios: ¡todos los ingredientes para unas estupendas vacaciones en familia !
¿Bicicleta o barco? ¿Ciudad o campo? ¿Aire puro o callejuelas medievales? Tendrá donde elegir, y seguro que se lo pasará en grande.
Además del itinerario principal, el Mosela Loop propone 3 circuitos temáticos: Toul y su catedral del siglo XIV, Liverdun, encantadora ciudad medieval y sus magdalenas, y Nancy, capital de los duques de Lorena y su plaza Stanislas, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO… ¡sin olvidar sus macarrones y bergamotas!
Ya sea en un camping, en un hotel o en un bed and breakfast, en la ciudad o en el campo, La Boucle de la Moselle le espera para acogerle durante un fin de semana o una escapada en un entorno tranquilo y relajante.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Système d’information touristique Lorrain