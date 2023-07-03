La boucle des aiguillons PR7 Montauban Tarn-et-Garonne

La boucle des aiguillons PR7 Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

La boucle des aiguillons PR7

La boucle des aiguillons PR7 Église de Falguières 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

En parcourant la plaine alluviale de l’Aveyron, toute dédiée à l’agriculture, on verra la diversité des cultures locales, avec en toile de fond les coteaux du Sud-Quercy.

+33 5 63 63 60 60

English : The loop of the stings PR7

While traversing the alluvial plain of Aveyron, entirely dedicated to agriculture, one will see the diversity of local cultures, with the backdrop of the hills of Sud-Quercy.

Deutsch :

Wenn Sie durch die Schwemmlandebene des Aveyron fahren, die ganz der Landwirtschaft gewidmet ist, werden Sie die Vielfalt der lokalen Kulturen vor dem Hintergrund der Hänge des Süd-Quercy sehen.

Italiano :

Attraversando la pianura alluvionale dell’Aveyron, interamente dedicata all’agricoltura, si può osservare la diversità delle colture locali, sullo sfondo delle colline della regione Sud-Quercy.

Español : El bucle de las picaduras PR7

Al atravesar la llanura aluvial de Aveyron, enteramente dedicada a la agricultura, se verá la diversidad de las culturas locales, con el telón de fondo de las colinas de Sud-Quercy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-07-03 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme