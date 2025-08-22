La boucle des deux châteaux (grande boucle) Gerberoy Oise

La boucle des deux châteaux (grande boucle) A pieds Difficulté moyenne

La boucle des deux châteaux (grande boucle) Parking communautaire, Rue du Faubourg Saint-Jean 60380 Gerberoy Oise Hauts-de-France

Durée : 450 Distance : 30000.0 Tarif :

Parcourant le pays de Bray, la boucle des deux châteaux s’élance de Gerberoy, l’un des plus beaux villages de France. Vous pourrez y visiter les jardins du peintre Henri Le Sidaner, apprécier les maisons à colombage et les rues qui embaument la rose à la belle saison. Vos pas croiseront ensuite les châteaux de Hannaches et de Goulancourt, dans un paysage vallonné.

English : La boucle des deux châteaux (grande boucle)

The loop of the two castles runs from Gerberoy, one of the most beautiful villages in France. You can visit the gardens of the painter Henri Le Sidaner, appreciate the half-timbered houses and the streets that smell of roses in the summer. Your steps will then cross the castles of Hannaches and Goulancourt, in a hilly landscape.

Deutsch : La boucle des deux châteaux (grande boucle)

Der Rundweg der zwei Schlösser führt durch das Pays de Bray und beginnt in Gerberoy, einem der schönsten Dörfer Frankreichs. Hier können Sie die Gärten des Malers Henri Le Sidaner besichtigen, die Fachwerkhäuser und die Straßen, die in der warmen Jahreszeit nach Rosen duften, bewundern. Ihre Schritte kreuzen dann die Schlösser von Hannaches und Goulancourt in einer hügeligen Landschaft.

Italiano :

L’anello dei due castelli attraversa la regione di Bray, partendo da Gerberoy, uno dei più bei villaggi di Francia. Si possono visitare i giardini del pittore Henri Le Sidaner, apprezzare le case a graticcio e le strade che in estate profumano di rose. I vostri passi attraverseranno poi i castelli di Hannaches e Goulancourt, in un paesaggio collinare.

Español : La boucle des deux châteaux (grande boucle)

El bucle de los dos castillos recorre la región de Bray, partiendo de Gerberoy, uno de los pueblos más bellos de Francia. Podrá visitar los jardines del pintor Henri Le Sidaner, apreciar las casas con entramado de madera y las calles que huelen a rosas en verano. A continuación, sus pasos atravesarán los castillos de Hannaches y Goulancourt, en un paisaje de colinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par SIM Hauts-de-France