La boucle des Hameaux Sarry Saône-et-Loire

La boucle des Hameaux En VTT assistance électrique Difficile

La boucle des Hameaux Le Bourg 71110 Sarry Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Au départ de Sarry, vous voguerez entre le bocage Brionnais et le fleuve de la Loire, en passant par Briant et son église avec le plan d’eau en contre-bas. Vous croiserez sans doute quelques vaches Charolaises aux abords du chemin.

Difficile

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Sarry, you will sail between the Brionnais bocage and the Loire river, passing by Briant and its church with the lake below. You will undoubtedly cross some Charolais cows along the way.

Deutsch :

Von Sarry aus segeln Sie zwischen der Bocage Brionnais und dem Fluss Loire, vorbei an Briant und seiner Kirche mit dem darunter liegenden Wasserspiegel. Am Wegesrand werden Ihnen wahrscheinlich einige Charolais-Kühe begegnen.

Italiano :

Da Sarry si naviga tra il bocage del Brionnais e il fiume Loira, passando per Briant e la sua chiesa con il lago sottostante. Lungo il percorso incontrerete probabilmente alcune mucche Charolais.

Español :

Desde Sarry, navegará entre el bocage de Brionnais y el río Loira, pasando por Briant y su iglesia con el lago debajo. Probablemente se cruzará con algunas vacas Charolais por el camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data